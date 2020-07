Formula 1, GP Monza 2020 a porte chiuse: al via il rimborso dei biglietti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Gran Premio d’Italia 2020 di Formula 1 si svolgerà a porte chiuse. Non ci saranno dunque spettatori al GP italiano, in programma all’Autodromo Nazionale Monza dal 4 al 6 settembre. I tifosi che hanno già acquistato i biglietti verranno rimborsati per l’intero valore del prezzo facciale riportato sugli stessi tagliandi. Nelle prossime ore, gli acquirenti riceveranno via e-mail una comunicazione con le diverse modalità di rimborso, in base al canale attraverso il quale sono stati comprati i biglietti. Leggi su sportface

