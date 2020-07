Fdi: maggioranza non crede in piano, a Pisana manca numero legale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – “Neanche la maggioranza che sostiene Zingaretti crede al nuovo piano Rifiuti, come dimostrano le tantissime assenze registrate oggi e confermate dalla verifica del numero legale, da noi richiesta. Giudichiamo imbarazzante l’espediente della maggioranza di posporre la successiva ripresa dei lavori di oltre un’ora per produrre il giustificativo dell’assenza di Zingaretti e del vice Leodori e poterli conteggiare come presenti.” “Dopo l’atto di forza con cui la giunta Zingaretti ha preteso di portare subito in Consiglio la discussione sul nuovo piano Rifiuti, saltando il fondamentale passaggio in Commissione e dando una inopportuna accelerazione all’iter d’approvazione, dopo le promesse del Presidente per ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Fdi maggioranza Fdi: maggioranza non crede in piano, a Pisana manca numero legale RomaDailyNews Coronavirus, ora è ufficiale: lo Stato di Emergenza prorogato al 15 ottobre. Le parole di Conte alla Camera

Inizialmente era circolata la data del 31 dicembre, ma la risoluzione di maggioranza prevede l'estensione dello stato ... rispondere alle accuse delle opposizioni, con Giorgia Meloni (FdI) che ha ...

Proroga emergenza, il presidente del Consiglio: “Scelta obbligata”

Risponde alle apposizioni e difende l’operato e le scelte dell’esecutivo Giuseppe Conte. Durante l’informativa a Montecitorio e prima di incassare il via libera anche della Camera – dopo quello di ier ...

