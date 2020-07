Fase 3: Conte, 'grave parlare di atteggiamento liberticida governo' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Ieri nel dibattito c'è stato qualche fraintendimento. Non sto dicendo che è preclusa una valutazione politica, anzi siete chiamati a farla in questa sede. Voglio dire che il governo sta operando questa valutazione sulla base di istanze organizzative, operative, non certo perché si vuole fare un uso strumentale come qualcuno si è spinto ad affermare, perché ad esempio si vuole assumere un atteggiamento liberticida, si vuole reprimere il dissenso, si vuole tenere la popolazione in uno stato di soggezione. Sono affermazioni gravi, che non hanno nessuna corrispondenza con la realtà". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni alla Camera sulla ... Leggi su iltempo

