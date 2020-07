Elisa Isoardi, la notizia tanto attesa è arrivata. L’annuncio è ufficiale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Arriva la notizia tanto attesa per Elisa Isoardi, la conduttrice sarà una delle concorrenti di Ballando con le stelle, c’è la conferma ufficiale Era nell’aria qualcosa per la conduttrice Elisa Isoardi, ma ancora non c’era nulla di certo. Da poco ha lasciato la conduzione de La prova del cuoco, il format di cucina condotto in passato da Antonella Clerici, e il suo futuro sembrava incerto. Invece la Isoardi è pronta per iniziare alla fine dell’estate una nuova esperienza televisiva. Di cosa si tratta? Le indiscrezioni finora hanno parlato di una partecipazione della Isoardi allo show di Mily Carlucci Ballando con le stelle. Il programma va in onda su Rai1 ed è molto ... Leggi su kontrokultura

