Continua l’impegno della De Girolamo per l’edizione 2020 di Goletta dei Laghi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Gregorio Matese (Ce) – Nonostante il passo indietro da presidente di Legambiente Matese in vista della candidatura alle prossime regionali, il dirigente scolastico Bernarda De Girolamo non arretra di un solo passo nell’organizzazione dell’edizione 2020 di Goletta dei Laghi. Parte il countdown per l’evento che farà tappa proprio nello scorcio del bacino matesino, sabato primo agosto dalle ore 10 alle ore 13. L’associazione Legambiente circolo del Matese, ha effettuato in data 9 luglio le analisi microbiologiche delle acque e presenterà, nel corso dell’evento, i risultati rilevati. Nelle battute iniziali, intorno alle 7, i legambientini matesini, insieme ad alcuni giovanissimi neo soci del Liceo Scientifico di Piedimonte ... Leggi su anteprima24

