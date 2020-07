Caos migranti: il Viminale si difende, è colpa del Covid. Altre due navi per la quarantena (Di mercoledì 29 luglio 2020) La gestione dei flussi migratori, e' resa molto piu' complessa rispetto agli scorsi anni a causa dell'emergenza Covid-19 e della conseguente, gravissima crisi economica che ha colpito duramente non solo i Paesi del Nord Africa, alimentando i flussi migratori, afferma il Viminale Leggi su firenzepost

RaffaeleFitto : Cara di #Bari e #Brindisi e hotspot di #Taranto inadeguati ad ospitare #migranti. La loro fuga mette a rischio ripr… - sole24ore : Migranti, 2.500 arrivi in una settimana: caos nei centri, fughe e rischio Covid - Fontana3Lorenzo : 500 migranti in fuga... La scelta, drammatica, di non presidiare i confini sta generando rischi senza fine. Il gove… - FirenzePost : Caos migranti: il Viminale si difende, è colpa del Covid. Altre due navi per la quarantena - nip216_ : RT @blogsicilia: Caos migranti in Sicilia, fuga di due stranieri dal centro di accoglienza di Ragusa - -