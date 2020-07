Cagliari-Juventus, i bianconeri diffidati a rischio per la Roma: allarme Pjanic (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Juventus di Maurizio Sarri affronterà il Cagliari di Walter Zenga, in occasione della trentasettesima giornata della Serie A 2019/2020. I bianconeri hanno già matematicamente conquistato lo Scudetto, vincendo le sfide con Lazio e Inter e dimostrandosi il la società migliore da più punti di vista, quantomeno in Italia. I bianconeri fronteggeranno però ancora due ostacoli insidiosi, quale il già citato Cagliari e successivamente la Roma, testa a testa stimolanti in vista dell’incontro di Champions League con il Lione. Rodrigo Bentancur, Alex Sandro e Miralem Pjanic figurano nella lista dei diffidati, dunque a rischio per l’ultimo atto del campionato, caratterizzato da un ... Leggi su sportface

