Van Basten su De Ligt: “Non è migliorato perché Bonucci non è uomo squadra” (Di martedì 28 luglio 2020) “Se De Ligt è migliorato? Non penso abbia fatto meglio rispetto alla scorsa stagione all’Ajax. È stato sfortunato a non avere Chiellini, un vero giocatore di squadra. Bonucci fa le sue cose, non organizza e non indica cosa dovrebbe fare Matthijs. Chiellini invece fa le cose anche per gli altri“. Lo ha dichiarato Marco Van Basten, ex attaccante di Milan e Olanda, in merito alla prima stagione alla Juventus di Matthijs De Ligt. “Credo che De Ligt avrebbe imparato di più al Real Madrid, al Barcellona o al Manchester City – ha aggiunto Van Basten a Ziggo Sport -. Avrebbe inoltre giocato in un campionato più interessante perché la Serie A è di livello inferiore rispetto ai paesi che ho appena ... Leggi su sportface

