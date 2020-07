Strategie antirughe: il collagene marino, miti e realtà (Di martedì 28 luglio 2020) Strategie antirughe: il collagene marino, miti e realtà. Il collagene si può definire come l’impalcatura proteica che sostiene molti organi e tessuti dell’organismo. Detto in termini molto riassuntivi, il collagene è una delle sostanze (altre sono l’elastina e l’acido ialuronico) che assicura alla pelle elasticità, tonicità e brillantezza. Col passare degli anni, però, com’è inevitabile, questa sorta di impalcatura naturale perde di efficacia, perché l’organismo non è più in grado di riparare i danni come accade quando si è ancora in età giovanile. Ci si può chiedere, a questo punto, se non si possa porre rimedio a questo processo naturale ... Leggi su pianetadonne.blog

