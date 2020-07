Sanchez, sì all’acquisto definitivo dell’Inter: si tratta con lo United (Di martedì 28 luglio 2020) Alexis Sanchez ha trovato l’accordo con l’Inter per l’acquisto definitivo. Ora si tratta con il Manchester United L’Inter vorrebbe ancora Alexis Sanchez. Il club nerazzurro sta trattato con il Manchester United per acquistare a titolo definitivo l’attaccante. I Red Devils hanno prima rifiutato l’accordo ponte per la conclusione di questa stagione con i nerazzurri. L’Inter vorrebbe definitivamente il cileno, ma come spiega La Gazzetta dello Sport c’è ancora distanza: i nerazzurri lo vorrebbero gratis, gli inglesi chiedono almeno 15 milioni. Il cileno ha l’accordo con il club nerazzurro per firmare un contratto fino al 2023, un anno in più rispetto a quello con i Red Devils. ... Leggi su calcionews24

