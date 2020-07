Salvini: «Fanno sbarcare i migranti persino con i barboncini. E io rischio il processo» (Di martedì 28 luglio 2020) È un Matteo Salvini a tutto campo quello che s’intrattiene con i giornalisti nell’assolatissima Piazza Montecitorio. Qui il leader leghista ha appena finito di arringare una rappresentanza degli ambulanti fieristi venuti a Roma per protestare di fronte al Parlamento. Per Salvini è anche l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe sulla gestione dei flussi migratori, il tema che ne ha consacrato la leadership nei consensi. «Il Viminale – attacca – si accorge solo ora di dover fermare i flussi dalla Tunisia, con centinaia di immigrati in fuga dai centri di accoglienza e silenzio totale sulla redistribuzione degli immigrati all’estero». Salvini ai giornalisti in Piazza Montecitorio Impossibile a questo punto non richiamare l’appuntamento di giovedì ... Leggi su secoloditalia

