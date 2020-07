Regionali (e non solo) agitano il Pd Toscana e Campania la linea rossa (Di mercoledì 29 luglio 2020) C’è nervosismo nel Pd. E il motivo per cui a via del Nazareno la tensione si taglia con un coltello è di prospettiva. Una prospettiva che non è di lungo termine. Ha una data e un nome precisi: le Regionali del 20 e 21 settembre. Perché è quello l’appuntamento che scotta e fa traballare le certezze democratiche. Liguria a parte, il mancato accordo con il Movimento... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

ivanscalfarotto : Proprio nella giornata in cui il consiglio regionale della Puglia non approva la doppia preferenza di genere, a… - RaffaeleFitto : Quello che sta avvenendo all' #Aqp è uno vergogna. Ci troviamo davanti all’ennesimo esempio di occupazione degli en… - ettore_licheri : Amici, domattina, alle 9.40 circa, sarò ospite a @CoffeeBreakLa7. Tanti saranno i temi: recovery fund, riduzione de… - Affaritaliani : Regionali (e non solo) agitano il Pd Toscana e Campania la linea rossa - JuveMer93851167 : @elidacomasio @Trikket34 @antondepierro Lo stato di emergenza serve solo a non farci votare in settembre per le regionali!!!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali non Migranti, con le Regionali in vista sindaci e governatori dicono no all’accoglienza Il Sole 24 ORE Covid-19: a Verona lieve calo dei positivi e due persone in più in area non critica

Calano i positivi al Covid-19 nel Veronese, ma due persone in più si trovano ricoverate in area non critica rispetto alle ore 8 di mercoledì. Come indica il bollettino regionale, aggiornato alle ore ...

Modena, Radio Bruno Estate/2 J-Ax e le altre stelle scatenano la festa in piazza - TUTTE LE FOTO

Radio Bruno Estate ha portato sul palco una sfilata di artisti e di hit estive I Nomadi e Beppe Carletti cantano “Io vagabondo” con i mille spettatori MODENA «È tanti anni che presentiamo questa sera ...

Calano i positivi al Covid-19 nel Veronese, ma due persone in più si trovano ricoverate in area non critica rispetto alle ore 8 di mercoledì. Come indica il bollettino regionale, aggiornato alle ore ...Radio Bruno Estate ha portato sul palco una sfilata di artisti e di hit estive I Nomadi e Beppe Carletti cantano “Io vagabondo” con i mille spettatori MODENA «È tanti anni che presentiamo questa sera ...