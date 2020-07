Prezzi benzina, diesel e gpl: listini invariati (Di martedì 28 luglio 2020) Stabilità per il 20° giorno consecutivo sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi. Poco mossi i Prezzi praticati alla pompa. In calo soltanto i Prezzi del Gnl, con punte minime a 0,47 euro/kg. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,410 euro/litro (invariato, compagnie 1,416 pompe bianche 1,393), diesel a 1,292 euro/litro (invariato, compagnie 1,298, pompe bianche 1,273). benzina servito a 1,551 euro/litro (invariato, compagnie 1,598, pompe bianche 1,453), diesel a 1,436 ... Leggi su meteoweb.eu

Quotidiano Energia - Prevale ancora la quiete sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che ieri hanno chiuso in discesa (per la seconda seduta consecu ...Il diesel è ufficialmente entrato in crisi, una tendenza segnata in tutti i settori del mercato (non limitandosi alle citycar), il destino pare essere segnato, ma non in favore dell’ormai innovativo e ...