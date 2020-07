Previsioni Meteo Toscana: temperature massime fino a +36-38°C (Di martedì 28 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso, con modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti: deboli, in regime di brezza lungo la costa. Mari: poco mossi, localmente mossi nel pomeriggio. temperature: in lieve aumento con massime fino a 35-36 gradi. Domani sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. temperature: per lo più stazionarie con punte di 34-36 gradi sulle zone interne. Giovedì 30 sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli. Mari: poco mossi. temperature: stazionarie o in lieve ... Leggi su meteoweb.eu

