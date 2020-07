Piombino, cadono rocce in spiaggia dalla scogliera. Tre feriti: un papà e le due figlie (Di martedì 28 luglio 2020) Paura in spiaggia dove tre persone sono rimaste ferite dal crollo di alcune pietre dalla scogliera mentre si trovavano sulla spiaggia della Buca delle Fate, sul promontorio roccioso tra Piombino , ... Leggi su leggo

Una ragazza ferita gravemente alle testa e altre due persone colpite da rocce cadute sulla spiaggia dalla scogliera. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto oggi 28 luglio intorno alle 13 sulla spi ...Sono due, e non tre come riferito in un primo momento dai soccorritori, le persone, padre e figlia 14enne, che sono rimaste leggermente ferite, come confermato dalla Asl, nella caduta di alcune pietre ...