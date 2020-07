Piero Chiambretti: “Tiki Taka? Al centro metterò il pallone” (Di martedì 28 luglio 2020) “Tiki Taka” cambia conduttore: dalla prossima stagione, lo storico programma di approfondimento calcistico sarà guidato da Piero Chiambretti. Dopo 7 anni Pierluigi Pardo lascia il programma di Sport Mediaset e ha sostituirlo, come anticipato qualche settimana fa, ci sarà l’irriverente conduttore. Chiambretti ha parlato della nuova esperienza che lo aspetta in un’intervista esclusiva a Tv Sorrisi e Canzoni: “Non stravolgerò la trasmissione. Metterò il pallone al centro e cercherà di far risaltare i valori del calcio“. D’altronde, per il conduttore non sarà una novità immergersi nel mondo del calcio: già a fine anni ’80, da gran tifoso del Torino, faceva irruzione sui campi di Serie A con “Prove ... Leggi su sportface

