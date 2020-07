Pagelle Inter-Napoli 2-0: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di martedì 28 luglio 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, i gol, le ammonizioni di Inter-Napoli 2-0, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. A San Siro partenza sprint dei ragazzi di Antonio Conte che trovano la rete dell’1-0 con Danilo D’Ambrosio, poi serve un grande Handanovic per tenere il risultato e sul finale arriva la rete del 2-0 di Lautaro Martinez. Inter ancora seconda, in attesa del match decisivo contro l’Atalanta. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS Inter (3-5-2): Handanovic 7; D’Ambrosio 7, de Vrij 6.5, Bastoni 7; Candreva 6 (15’ st Godin 6), Barella 6.5, Brozovic 6.5, Biraghi 6.5 (35’ st Young sv); Borja Valero 6 (44’ st Eriksen sv); Alexis ... Leggi su sportface

