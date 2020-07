Orchestra in Miniatura la rassegna estiva dei Filarmonici Friulani (Di martedì 28 luglio 2020) Orchestra in Miniatura è il titolo della rassegna musicale dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani che presenta due concerti narrati, distribuiti in sei appuntamenti in location inedite a Udine e Gemona del Friuli. Al via venerdì 31 luglio nel Parco di Sant’Osvaldo con una serata dedicata a Ludwig van Beethoven, la rassegna si chiuderà venerdì 18 settembre nello splendido Priorato di Santo Spirito di Ospedaletto di Gemona del Friuli attraverso le note di Johannes Brahms e la voce inconfondibile di Angelo Floramo. Due, dunque, i programmi proposti dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani per questa rassegna ... Leggi su udine20

