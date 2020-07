Napoli, l’idea di De Laurentiis: “Stiamo studiando un piano per modificare il format della Serie A” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La proposta fuori dal coro del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.Inter, Marotta senza filtri: “Messi icona del calcio, sul suo possibile arrivo in Serie A…”Il patron del club azzurro ha pensato come poter rendere più competitiva la Serie A e di conseguenza dare filo da torcere a una Juventus che ha vinto il suo nono scudetto di fila. Lo stesso De Laurentiis, ospite durante la presentazione del libro "Interrompo dal San Paolo", ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate da 'Il Mattino'.Serie A, Inter-Napoli 2-0: D’Ambrosio e Lautaro si riprendono il secondo posto, azzurri ko"Speriamo di riuscire a vincere uno scudetto nei prossimi anni, ma non è facile. Con la Federcalcio stiamo provando a percorrere la strada dei ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Napoli, l'idea di De Laurentiis: 'Stiamo studiando un piano per modificare il format della #SerieA' - FedericoRana1 : #InterNapoli conferma un'idea di #Conte: preferisce sempre chi lavora sodo e fa quello che chiede. A questo si deve… - news24_napoli : Tmw – Arthur non cambia idea: il giocatore non ascolta l’ultimatum del… - magicgguk_ : Raga ma per quanto riguarda lo studio del coreano, è meglio la Ca' Foscari o L'Orientale di Napoli? SÍ mi mancano… - asaichoe : NOOOOO C'È UN COMICS CAFÈ A NAPOLI MI HANNO RUBATO L'IDEA -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’idea Solo Pairetto sotto la sufficienza: Grossi fetenzie nun ce ne facette, ma troppo pignuolo IlNapolista