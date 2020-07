‘Moderati’ ma non troppo: un leghista in lista con De Luca (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Moderati ma non troppo: spunta anche un leghista nella lista dei Moderati per De Luca. Si tratta di Pasquale Di Fenza, candidato con Salvini alle elezioni comunali 2018 a Marano. Fu il terzo dei più votati in città, ma si piazzò come primo dei non eletti del Carroccio (per una trentina di voti in meno rispetto al collega della Lega Lorenzo Abbatiello) non riuscendo ad entrare in Consiglio. Così come non è riuscito nonostante fosse in pole in un primo momento ad essere nominato coordinatore territoriale al posto di Luigi Baiano. Non l’ha spuntata nemmeno per le regionali. A luglio il suo addio alla Lega perché il partito aveva rifiutato la sua candidatura a consigliere regionale. “Poiché il partito ha ... Leggi su anteprima24

lacivettagufa : @doluccia16 1)Primo partito 2)Rinuncia a governare pur di non sottomettersi 3)Ha imposto, nel breve tempo a disposi… - surfreality : RT @masnuccio: Spiace dirlo ma non è una novità: a leggere l'organo dei 'moderati' in Italia si capisce che miserabili razzisti siano. Occo… - masnuccio : Spiace dirlo ma non è una novità: a leggere l'organo dei 'moderati' in Italia si capisce che miserabili razzisti si… - ideadestra_ : @Guido44895392 @Khajiit27884691 @LaStampa Lo sai benissimo che non siamo moderati di natura, concordo che ci voglio… - Mario12795963 : @ltalia_dx @andiamoviaora Vuole conquistare i voti dei cosiddetti moderati...non è un ragionamento sbagliato però è molto politichese -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Moderati’ non