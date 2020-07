Migranti riportati in Libia uccisi in sparatoria durante sbarco (Di martedì 28 luglio 2020) Due Migranti sudanesi sono stati uccisi, e altri cinque feriti, in una sparatoria a Khums, a est di Tripoli, durante le operazioni di sbarco in Libia. I Migranti erano stati intercettati in mare e ... Leggi su tgcom24.mediaset

fladig : ?? #Libia: due #migranti uccisi dopo essere stati intercettati in mare e riportati a terra. La condanna dell’OIM.… - MediasetTgcom24 : Migranti riportati in Libia uccisi in sparatoria durante sbarco #migranti - repubblica : Due migranti riportati in Libia e uccisi - raspa90 : RT @repubblica: Due migranti riportati in Libia e uccisi [aggiornamento delle 14:08] - ChiricoAntonio : @repubblica Da come è presentata la notizia, sembra che i migranti li abbiamo riportati noi in Libia. Se così fosse… -