Mariano: “Sto bene, spero di tornare presto alla normalità” (Di martedì 28 luglio 2020) Questa mattina è arrivata la notizia della positività al Covid-19 di. Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid. A parlare è stato proprio l’attaccante attraverso i social: “Apprezzo molto tutti i messaggi di supporto – ha detto Mariano -. Sto perfettamente e grazie a Dio anche la mia famiglia e i miei amici stanno bene. spero di tornare presto alla normalità e di tornare con i miei compagni di squadra”. FOTO: Estadiodeportivo L'articolo Mariano: “Sto bene, spero di tornare presto alla normalità” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

