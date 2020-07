Lazio, pazza idea David Silva: Tare a lavoro per convincerlo (Di martedì 28 luglio 2020) La Lazio sTarebbe pensando a David Silva per rinforzare la rosa. Igli Tare vorrebbe porTare lo spagnolo nella capitale con un colpo “alla Klose” Un’indiscrezione di mercato sta scaldando l’ambiente della Lazio in queste ultime ore: come riporta il giornalista Alessio Buzzanca, Igli Tare sTarebbe pensando di porTare David Silva in Italia. Un colpo “alla Klose” per rinforzare la rosa sia qualitativamente si per esperienza. Ci sarebbe stato già un primo contatto per definire i dettagli, ma ancora nulla di concreto. Il calciatore ha diverse pretendenti e la Lazio sarebbe una grande opportunità per tenersi ancora vivo a ... Leggi su zon

