La clausola "salva idee" non salva né le idee né i bambini (Di martedì 28 luglio 2020) Tutti i cittadini, quale che sia la loro razza, sesso e fede religiosa (art. 3 Cost.) sono protetti dal nostro ordinamento giuridico e chi discrimina ingiustamente e pratica violenza è punito dal vigente codice penale, con le aggravanti del caso qualora il reato avvenga per futili motivi. La proposta di legge Boldrini - Zan - Scalfarotto, contro la cd. "omotransfobia", perciò, crea una categoria privilegiata: gli appartenenti al variegato (e incerto) mondo LGBTQIA(...) saranno posti su un piedistallo, saranno "più uguali degli altri", come i Maiali della "Fattoria" di Orwell. Ora alla Camera si sta discutendo l'introduzione di una clausola "salva idee": «Ai sensi della presente legge, sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte ... Leggi su panorama

infoitinterno : M5S, Casaleggio blinda regola 2 mandati ma c'è chi pensa a clausola salva-big - miemachiami : RT @LucioMalan: Se in una legge devi mettere una clausola “salva-idee” (peraltro inefficace) è segno certo che è una legge liberticida #omo… - zazoomblog : M5S pensa a una clausola salva big - #pensa #clausola #salva - Loestestest : RT @LucioMalan: Se in una legge devi mettere una clausola “salva-idee” (peraltro inefficace) è segno certo che è una legge liberticida #omo… - ValerioC1 : RT @LucioMalan: Se in una legge devi mettere una clausola “salva-idee” (peraltro inefficace) è segno certo che è una legge liberticida #omo… -

Ultime Notizie dalla rete : clausola salva La clausola "salva idee" non salva né le idee né i bambini Panorama Omofobia, Pro Vita & Famiglia: “A Treviso odio e illegalità degli LGBT contro la nostra manifestazione”

“Volete vedere l’odio e l’illegalità in azione? Ieri, a Treviso, persone legate alla battaglia Lgbt hanno violentemente cercato di impedire lo svolgimento della nostra pacifica manifestazione, regolar ...

E se compro un oggetto difettoso? La garanzia per "i vizi della cosa venduta"

Può capitare a chiunque di acquistare un prodotto o un bene difettoso. Possiamo imbatterci in questo problema indipendentemente dal tipo di oggetto che acquistiamo, sia esso una casa, un’automobile, u ...

“Volete vedere l’odio e l’illegalità in azione? Ieri, a Treviso, persone legate alla battaglia Lgbt hanno violentemente cercato di impedire lo svolgimento della nostra pacifica manifestazione, regolar ...Può capitare a chiunque di acquistare un prodotto o un bene difettoso. Possiamo imbatterci in questo problema indipendentemente dal tipo di oggetto che acquistiamo, sia esso una casa, un’automobile, u ...