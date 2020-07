Inter, il commento sul sito web: "Concreti e spietati contro un Napoli generoso" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo la vittoria contro il Napoli, il portale ufficiale dell'Inter ha così commentato i 3 punti guadagnati: "Concreti e spietati. A tratti belli, a tratti battaglieri. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Inter, il commento sul sito web: 'Concreti e spietati contro un Napoli generoso' #InterNapoli #SerieATIM… - tuttonapoli : Inter, il commento sul sito web: 'Concreti e spietati contro un Napoli generoso' - cn1926it : #InterNapoli 2-0, il commento del club: due gol nerazzurri, in mezzo supremazia azzurra - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - SSC Napoli: 'Vince l'Inter con un gol in apertura e uno in chiusura' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - SSC Napoli: 'Vince l'Inter con un gol in apertura e uno in chiusura' -