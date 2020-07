Il nipote del comandante Lauro presenta il suo libro sulla “Juve che nuoce alla salute” (Di martedì 28 luglio 2020) Una provocazione volontaria a colori. Tinta d’azzurro. E poi l’ironia di un tifoso, un nipote d’arte con il Napoli nel sangue e nel dna. Si chiama, “La Juve nuoce alla salute”, ed è la prima opera socio-calcistica di Achilleugenio Lauro, dottore in Economia Marittima e nipote del comandante. Achille Lauro. Il libro, edito da Guida Editori (160 pagg., 16 euro), sarà presentato giovedì 30 luglio alle 19.30 al Tennis Club Napoli: insieme con l’autore interverranno il presidente del circolo e padrone di casa, Riccardo Villari; il direttore de Il Mattino, Federico Monga; l’attore Gino Rivieccio. “Il libro è un panorama sulla ... Leggi su ilnapolista

Sannttaros : RT @RiccardoMarra: Gianni Agnelli a @giovanniminoli in un Mixer del 1997: «Riuscire a battere il record nostro e del Torino dei 5 scudetti… - napolista : Il nipote del comandante Lauro presenta il suo libro sulla “Juve che nuoce alla salute” Sarà presentato giovedì al… - FrancescoLaddom : Un po' come mio nipote di 5 anni che cambia le regole del gioco in corsa per poter vincere. - CiaoKarol : Padre Pio, giovanissimo, miracolò il volto ustionato di sua zia Daria: Padre Pio, giovanissimo, miracolò al volto s… - PsycheMax : @andreuccioli ... Precisamente. Un pedofilo. Oppure tu saresti d'accordo a farlo fare al prete del tuo paese, dorm… -

Ultime Notizie dalla rete : nipote del Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni bis: la foto del nipote su Instagram DiLei Vip Addio al 'Capitano', il bottaio che volle farsi partigiano

AGI - Addio al 'Capitano'. Il bottaio che volle farsi liberatore. È scomparso a 102 anni il partigiano Rosario Parrinello di Marsala. Con il nome di battaglia di "Capitano" o "Sicilia" fece parte dell ...

Strappa la collanina ad una donna in centro: era uscito dal carcere solo una settimana prima

Era uscito dal carcere solamente la settimana prima, dopo quattro anni di reclusione per reati contro il patrimonio, il ladro che nella tarda mattinata di lunedì 27 luglio 2020, attorno alla mezza, ha ...

AGI - Addio al 'Capitano'. Il bottaio che volle farsi liberatore. È scomparso a 102 anni il partigiano Rosario Parrinello di Marsala. Con il nome di battaglia di "Capitano" o "Sicilia" fece parte dell ...Era uscito dal carcere solamente la settimana prima, dopo quattro anni di reclusione per reati contro il patrimonio, il ladro che nella tarda mattinata di lunedì 27 luglio 2020, attorno alla mezza, ha ...