Il Napoli commenta la sconfitta con l'Inter sul sito ufficiale: "Un gol in apertura e uno in chiusura. In mezzo c'è la supremazia azzurra"

Il sito ufficiale del Napoli ha commentato come di consueto la prova degli azzurri sul proprio sito web. "Il Napoli perde a San Siro. Vince l'Inter con un gol in apertura e uno in chiusura. In mezzo c'è la supremazia azzurra che però, nonostante la padronanza del gioco, non sfocia nel colpo risolutore. Nel primo tempo Zielinski, Politano e Insigne costruiscono per tre volte il possibile lampo vincente, ma prima Handanovic e poi i centimetri non premiano il guizzo. Nel secondo tempo cala il ritmo, l'intensità è condizionata da caldo e fatica. La danza è sempre mossa dal Napoli, ma l'Inter con l'ingresso di Lautaro trova il secondo gol

