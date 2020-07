Halo Infinite su PS4 grazie ad un progetto creato in Dreams (Di martedì 28 luglio 2020) Halo Infinite è stato mostrato all'evento della settimana scorsa dedicato ai titoli in arrivo su Xbox Series X. Anche se il gameplay ha lasciato l'amaro in bocca a diverse persone, molti sono i fan che vogliono mettere le mani sul gioco, tra cui anche coloro che sono possessori di una PlayStation 4.Ovviamente il gioco non sarà disponibile sulla piattaforma di Sony ma c'è qualcuno che ha creato una sorta di adattamento dello sparatutto in prima persona attraverso Dreams. "Ero talmente eccitato dopo aver visto il gameplay di Halo Infinite la scorsa settimana che ho pensato a come fosse strano vedere il gioco su PlayStation 4. Così ecco che l'ho creato con Dreams: il futuro è roseo per la next-gen!" si legge nel tweet del ... Leggi su eurogamer

