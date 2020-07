Forni di Sotto: rinvenuta necropoli a incinerazione in località Tredolo (Di martedì 28 luglio 2020) La Carnia torna a entusiasmare con nuove scoperte archeologiche: recenti indagini, realizzate in applicazione alle norme di archeologia preventiva nel caso di opere di pubblica utilità, hanno consentito di aprire un nuovo capitolo nella storia del territorio carnico di Forni di Sotto in età romana. Un’area a uso cimiteriale con diverse tombe a incinerazione è stata infatti individuata nell’ambito dei lavori di adeguamento della fognatura e realizzazione del nuovo impianto di depurazione, diretti dalla società CAFC SpA, prevedenti la spesa di circa € 1.300.000 nel Comune di Forni di Sotto, e svoltisi Sotto la sorveglianza dell’archeologo Alexej Giacomini e Sotto la direzione scientifica del ... Leggi su udine20

