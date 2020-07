Epic Games contro Apple Store e Google Play Store: Tim Sweeney critica le due società (Di martedì 28 luglio 2020) Tim Sweeney, CEO e sviluppatore di Epic Games ha criticato Apple e Google di detenere il "monopolio assoluto" sui loro rispettivi negozi di app mobile."Apple ha bloccato e monopolizzato l'ecosistema inventando un monopolio assoluto sulla distribuzione del software, nonché sulla sua monetizzazione" ha dichiarato Sweeney in un'intervista. "Se ogni sviluppatore potesse accettare i propri pagamenti ed evitare le tasse del 30%& imposte da Apple e Google potremmo trasferire i risparmi ai nostri consumatori ed i giocatori avrebbero più risparmio su diversi articoli. Ci sarebbe una concorrenza economica".Recentemente Fortnite è arrivato su Google Play ... Leggi su eurogamer

Tim Sweeney non ci sta, il CEO di Epic Games si scaglia contro Apple e Google per la gestione di App Store e Google Play Store: la tassazione fa male a tutti. Quando si pensa a un gioco di successo, uno dei primi nomi che viene in mente a tutti è sempre Fortnite. Il battle royale di Epic Games ha dominato il mercato, sopratutto quello occidentale, negli ult ...