Dzeko, l'agente a Trigoria. Ma lui e la Roma vogliono andare avanti (Di martedì 28 luglio 2020) Una visita a Trigoria per motivi amministrativi e burocratici dell'agente di Dzeko e subito più di qualcuno - a Roma e non - ha pensato che ci potessero essere novità di mercato legate al bosniaco. In ... Leggi su gazzetta

cmdotcom : #Roma, #Dzeko incontra l'agente a Trigoria: i dettagli - passione_inter : GdS - L'agente di Dzeko in sede a Trigoria: la verità sul suo futuro - - sportli26181512 : L'agente di Dzeko a Trigoria: ma Edin e la Roma vogliono andare avanti: L'agente di Dzeko a Trigoria: ma Edin e la… - MarisciaFox : RT @fcin1908it: Mercato Inter - Dzeko, oggi l'agente a Trigoria. Sky: 'Ecco cosa filtra dalla Roma' - -