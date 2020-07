Ciro Immobile, un bomber da Scarpa d'Oro (Di martedì 28 luglio 2020) Juve campione d'Italia. Con pieno merito, anche se il traguardo è stato raggiunto con tanta fatica, arrivato aritmeticamente battendo una Samp che, libera di testa per la salvezza raggiunta, ha messo più volte in difficoltà la retroguardia bianconera. Il gol di Ronaldo (che fa 31) e quello di Bernardeschi hanno posto fine ad un campionato stressante come non mai, per il virus che prima l'ha fatto interrompere e poi ripartire, mettendo in confusione preparatori atletici e mister che non hanno potuto allenare bene le squadre causa partite a distanza troppo ravvicinata. L'Inter, l'Atalanta e la Lazio hanno fatto da damigelle d'onore, cercando di entrare in competizione con la Juve senza riuscire nell'intento. La Lazio, seconda a -1 ante lockdown, è poi sparita; l'Inter non è quasi mai entrata nel vivo della lotta; l'Atalanta, infine, avrebbe più ... Leggi su liberoquotidiano

OptaPaolo : 34 - Ciro #Immobile ha realizzato 34 gol in questa Serie A: solo due giocatori hanno fatto meglio nella storia del… - OptaPaolo : 33 - Ciro #Immobile ha segnato 33 gol in questa Serie A (nessun calciatore italiano ha mai fatto meglio nella stori… - GracenoteLive : ???? - Most goals by Italian players in a single Serie A season 33 - Ciro Immobile (+2) - 2019/20 33 - Antonio Angel… - ASRomaPride : RT @vicidominus2013: Complimenti a Ciro Immobile e alla lega calcio, io non vedo l’ora che scoppi un’altra bella calciopoli, prima o poi ar… - stevie89940908 : Carlo Ancelotti demand to Moshiri Everton mist sign Ciro Immobile -

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Immobile Ciro Immobile, un bomber da Scarpa d'Oro Liberoquotidiano.it Lazio-Brescia, Sky o DAZN? Dove vedere la partita in Tv

Lazio-Brescia è una delle sfide inserite nel calendario della 37esima giornata di Serie A, una gara che sembra avere l’esito già scritto. I lombardi sono infatti già retrocessi in Serie B, mentre i bi ...

Lazio, King Immobile verso l’Olimpo: Scarpa d’oro vicina

Ciro Immobile è vicino alla conquista della Scarpa d'oro. Le partite contro Brescia e Napoli saranno fondamentali. Lewandowski al momento comanda la classifica, a pari punti con Ciro, Cristiano Ronald ...

Lazio-Brescia è una delle sfide inserite nel calendario della 37esima giornata di Serie A, una gara che sembra avere l’esito già scritto. I lombardi sono infatti già retrocessi in Serie B, mentre i bi ...Ciro Immobile è vicino alla conquista della Scarpa d'oro. Le partite contro Brescia e Napoli saranno fondamentali. Lewandowski al momento comanda la classifica, a pari punti con Ciro, Cristiano Ronald ...