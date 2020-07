Calcio in tv le partite della 37a giornata di Serie A 28 e 29 luglio (Di martedì 28 luglio 2020) Calcio in tv le partite della 37a giornata di Serie A il 28 e 29 luglio. Dove vedere in streaming la Serie A Sembra impossibile eppure il campionato di Serie A sta per concludersi dopo una lunga maratona estiva. Il 28 e 29 luglio di scena la penultima giornata la 37a di Serie A con ancora poche cose da decidere: la Juventus ha vinto lo scudetto, Inter, Lazio e Atalanta solo le squadre per la Champions League, Spal e Brescia sono già retrocesse. Le sfide più interessanti sono quella tra Roma e Milan per il quinto posto e tra Genoa e Lecce per la salvezza ma in entrambi i casi la distanza tra le squadre è di 4 punti. Calcio in tv le partite di ... Leggi su dituttounpop

