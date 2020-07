Boris Johnson, la confessione inaspettata: “Salvo dal Covid perché ho perso molti chili” (Di martedì 28 luglio 2020) Secondo quanto riporta Huffington Post, il premier britannico Boris Johnson ha lanciato una campagna contro la “bomba a orologeria dell’obesità“. “Dimagriamo tutti insieme per difenderci dai rischi del coronavirus” è l’appello del governo di Sua Maestà. Johnson stesso è il principale testimonial dell’iniziativa, volta a tentare di persuadere i britannici della necessità di lottare contro il peso fuori controllo. Il girovita dei suoi concittadini preoccupare seriamente “BoJo”, come il premier viene chiamato in Inghilterra. Per un motivo tanto semplice quanto brutale. Chi ha problemi di obesità rischia maggiormente, secondo gli scienziati, di contrarre il Covid-19. Lo stesso primo ministro ... Leggi su velvetgossip

