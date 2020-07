Bimbo di due anni venduto in spiaggia, per il momento non torna in famiglia (Di martedì 28 luglio 2020) Ieri mattina ad Ostia un 23enne è stato arrestato mentre cercava di ottenere denaro offrendo, in cambio, le prestazioni sessuali di un bambino di due anni. L’uomo, di etnia rom, è poi risultato negativo al test antidroga. Durante le operazioni di fotosegnalamento non si sarebbe placato, creando scompiglio e danneggiando macchinari. Ieri mattina un ragazzo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

