Bayern Monaco, Klose: «Sono un tecnico aperto al dialogo» (Di martedì 28 luglio 2020) Miroslav Klose ha iniziato la sua nuova avventura come assistente allenatore al Bayern Monaco: le sue parole Miroslav Klose ha iniziato la sua nuova avventura come assistente allenatore al Bayern Monaco. Queste le dichiarazioni dell’ex attaccante. COMUNICAZIONE – «Ho detto alla squadra che Sono un allenatore davvero aperto e ci tengo molto alla comunicazione. Voglio essere in grado di confrontarmi con i giocatori. Sono qui con loro per parlare di calcio, analizzare ogni tipo di situazione e trasmettere le mie esperienze e conoscenze». IMPRESSIONI – «I ragazzi Sono fantastici spero che andrà tutto bene. Siamo determinati a dare il massimo nei prossimi giorni. Ho ... Leggi su calcionews24

Zebratus : Scusate ma in Bundesliga, il Bayern Monaco ha vinto 8 scudetti di fila, ma anche in Germania dicono le stesse cose… - calciomercatoit : ?? #Juventus - Spunta di nuovo #Coman: sfida ad altre 4 big d'Europa ?? #CMITmercato - RickyGioia : @GeorginaHolguin Quasi tutti i grandi campionati europei hanno una sola squadra o due che vincono?????? ?? bayern di Mo… - sportli26181512 : 'L'Arsenal insiste su Coutinho ma lui prende tempo': Il brasiliano non verrà riscattato dal Bayern Monaco e sembra… - bball_evo : EUROLEGA ???? - Il Bayern Monaco del Trinca inizia a muoversi, firmato Malcolm Thomas e in arrivo Wade Baldwin (??)!… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Bayern Monaco, UFFICIALE: lesione al piede per Pavard, Champions a rischio Calciomercato.com Calciomercato Roma, altra big su Cavani: contatto

Edinson Cavani, svincolatosi dal Psg, continua ad interessare a molte big: se in Italia, ci sono Roma, Inter e Juventus, si fa sotto una grande europea Edinson Cavani continua a far gola. Scaduto il s ...

Calciomercato Juventus, si lavora al clamoroso ritorno | Folta Concorrenza

Era l’estate del 2017 quando, dopo un prestito biennale, la Juventus cedeva a titolo definitivo il giovane Kingsley Coman al Bayern Monaco per 21 milioni di euro. Nell’ambito della stessa operazione, ...

Edinson Cavani, svincolatosi dal Psg, continua ad interessare a molte big: se in Italia, ci sono Roma, Inter e Juventus, si fa sotto una grande europea Edinson Cavani continua a far gola. Scaduto il s ...Era l’estate del 2017 quando, dopo un prestito biennale, la Juventus cedeva a titolo definitivo il giovane Kingsley Coman al Bayern Monaco per 21 milioni di euro. Nell’ambito della stessa operazione, ...