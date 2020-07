Ardea, Lido dei Pini e i rifiuti: la segnalazione di una cittadina esasperata (Di martedì 28 luglio 2020) Una situazione ormai fuori controllo quella che stanno vivendo alcuni residenti a Lido dei Pini di Ardea, nella zona angolo tra via dei Mughetti e via delle Rose – ormai sommersa dai rifiuti. In redazione ci è giunta la segnalazione di una cittadina, stanca ed esasperata che spera di trovare risposte alle sue innumerevoli domande. ‘Segnalo la gravissima situazione presente da oltre un mese a Lido dei Pini di Ardea, nelle zona angolo tra Via dei Mughetti e Via delle Rose. E’ sotto gli occhi di tutti, cittadini, operatori ecologici (che tutti i giorni vi passano davanti per la raccolta porta a porta) e già segnalato da molti residenti (per lo più stagionali) a Comune ... Leggi su ilcorrieredellacitta

