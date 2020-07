Tumore alla prostata e infiammazione: 7 consigli per proteggerla anche in vacanza (Di lunedì 27 luglio 2020) Tumore prostata: 7 consigli per la prevenzione sfoglia la gallery Non solo mare e bagni di sole, per molti la vacanza vuol dire anche mangiare bene, alzare un po’ il gomito, fare lo sport che non si riesce a fare durante l’anno e dedicarsi di più al sesso. Eppure, nel formulare questi programmi, gli uomini non hanno fatto i conti con la salute della propria prostata che, proprio in estate, vive un periodo delicato. Leggi anche ... Leggi su iodonna

IOdonna : Tumore alla prostata e infiammazione: 7 consigli per proteggerla anche in vacanza - paoloigna1 : RT @ATTOnlus: ????????Vi aspettiamo martedì 28 luglio alle ore 20.30 alla Cena dell'orto per sostenere l'@ATTOnlus?? ?? Prenotazione obbligatori… - paoloigna1 : RT @aimac_it: Sei alla ricerca della tua prima esperienza #lavorativa? ?Se hai?? tra i 18 e i 28 anni, anche tu puoi svolgere #ServizioCivil… - brindisioggi : Un esame può salvarti la vita. #screening gratuiti per prevenire il #tumore alla #mammella, il tumore all'#utero… - MarziaRossi13 : @wdonnablog Salva x miracolo mi sembra un'esagerazione! Il tumore alla tiroide ha una percentuale di morte bassissi… -