‘Trono over’, Giorgio Manetti getta delle ombre sulla redazione di ‘Uomini e Donne’? Le ultime dichiarazioni spiazzano il web (Di lunedì 27 luglio 2020) Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti più chiacchierati del Trono Over di Uomini e Donne anche grazie alla relazione con Gemma Galgani. I due avevano chiuso definitivamente i ponti a causa di varie incomprensioni e Giorgio aveva deciso di dedicarsi ad altri progetti, come quello di recitare in un cortometraggio. Intervistato da ilGiornale.it, però, Manetti è tornato a parlare del mondo del dating show di Maria De Filippi ed in particolare della relazione tra Gemma e Sirius, pseudonimo di Nicola Vivarelli: Gemma è una donna non dico complicata, ma che ha sicuramente tante sfaccettature, per questo sono scettico su questa storia. Lo dico perché penso di conoscerla un pochino meglio della massa. E’ una donna che ha bisogno di certe cose da un uomo e non dico che ... Leggi su isaechia

