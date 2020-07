Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono diventati cittadini greci (Di lunedì 27 luglio 2020) Tom Hanks e Rita Wilson sono diventati a tutti gli effetti cittadini greci. Ad annunciarlo su Instagram è stato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis che ha condiviso uno scatto insieme alla moglie e alla coppia di Hollywood con in mano i nuovi passaporti. Leggi su vanityfair

Dopo aver ottenuto la cittadinanza onoraria greca alla fine dello scorso anno, come riconoscimento per l'impegno mostrato durante gli incendi del 2018, che devastarono le zone attorno ad Atene e costa ...