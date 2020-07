The Witcher: in arrivo il prequel Blood Origin (Di lunedì 27 luglio 2020) Netflix ha appena annunciato la messa in produzione del prequel di The Witcher, “Blood Origin” ambientato 1200 anni prima della grande congiunzione Ultimissime dal mondo Netflix: il colosso olandese dello streaming ha appena annunciato la messa in produzione di un prequel della serie The Witcher con protagonista Henry Cavill. La serie si chiamerà “Blood Origin” e sarà ambientata 1200 anni prima della “grande congiunzione”, ovvero quel momento in cui i mondi degli elfi, mostri e uomini si sono fusi per dare vita ad un solo, unico e grande universo. Le riprese dello show avranno come sfondo la Gran Bretagna: Declar De Barra ne è stato invece designato showrunner oltre che produttore ... Leggi su zon

