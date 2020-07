Scoppia la “bomba” migranti, Musumeci: “La Sicilia non è una colonia, Conte non faccia finta di niente” (Di lunedì 27 luglio 2020) Scoppia la "bomba" migranti. "Avrete già letto dei 100 migranti scappati a Caltanissetta. Si aggiungono ai tunisini scappati a Pantelleria e a quelli evasi dall`hotspot di Pozzallo, i quali, a loro volta, si sommano a tutti gli altri. Nessuno dica che è responsabilità delle forze dell`ordine: fanno tutto quello che possono e siamo loro grati - sbotta su Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci -. È semplicemente sbagliato che si faccia finta di nulla da parte del governo di Roma e che si dica che 'tutta va bene'. Pretendo rispetto per la Sicilia - dice ancora Musumeci -, non può essere trattata come una colonia. Abbiamo dato disponibilità e chiediamo ... Leggi su ilfogliettone

