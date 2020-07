Sant’Agata dei Goti, Margherita Fiore in campo con Valentino (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMargherita Fiore, giovane donna, moglie, madre, lavoratrice, già consigliere comunale a seguito dell’ultimo appuntamento elettorale delle amministrative del 2019 a Sant’Agata de’ Goti, dopo l’ottima affermazione avuta con la sua prima scesa in campo, oggi riconferma il suo impegno a servizio della comunità santagatese. “Sono stata contaminata dalla passione e dall’attivismo di chi già aveva visto in me qualcosa che avevo da sempre dentro: la volontà di mettere a servizio della collettività il mio coraggio e la mia forza”. Così Fiore dichiara il suo sostegno al programma politico Dei Goti Carmine Valentino Sindaco. “Il mio è un ... Leggi su anteprima24

