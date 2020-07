Sabatini: «Il rigore-errore di Terracciano su Dzeko incide sul quinto posto» (Di lunedì 27 luglio 2020) Sabatini indica Il rigore-errore di Terracciano su Dzeko influente sul quinto posto valido per l’accesso Europa League senza play off Sabatini indica Il rigore-errore di Terracciano su Dzeko influente sul quinto posto valido per l’accesso Europa League senza play off, per il quale concorre anche il Milan. GRAVE ED INFLUENTE- Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato del discusso rigore concesso alla Roma contro la Fiorentina: «rigore Terracciano su Dzeko? Da Chiffi errore grave, oltretutto incide sulla ... Leggi su calcionews24

La Juventus vince lo Scudetto, primo trofeo italiano per Sarri: il commento di Sabatini

Il giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Microfono Aperto, programma in onda sulla emittente Radio Sportiva. Ecco le sue parole: "Cristiano Ronald ...

