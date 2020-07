“My art my dreams”, la mostra di Paparella arriva al Mun di Tortorella (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTortorella (Sa) – Grande fermento al Mun di Tortorella, la location incastonata nella roccia al riverbero del mare, rinomata per gli eventi di grande spessore che si sono susseguiti negli anni. L’1 agosto, in concomitanza dell’arena cinematografica gratuita dedicata ai grandi classici del cinema “Sotto le stelle il cinema dà spettacolo. Grandi Classici oltre il tempo”, tocca a Mauro Paparella, artista originale e poliedrico, che condividerà con gli ospiti del Mun, uno spaccato sulle sue opere attraverso l’installazione di My art my dreams. La mostra di Mauro Paparella “My Art My Dreams” è una collezione sperimentale di dipinti rara bellezza: opere realizzate su tavole di legno e cornici di ... Leggi su anteprima24

