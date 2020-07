Migranti, rintracciate 125 delle 184 persone fuggite dal Cara di Caltanissetta. Musumeci: «La Sicilia non è una colonia» (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio)Sono stati rintracciati 125 dei 184 Migranti fuggiti dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, in Sicilia. Saranno rimessi tutti in quarantena. «Pretendo rispetto per la Sicilia, non può essere trattata come una colonia», ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, intervenendo sulla vicenda. «Avrete già letto dei 100 Migranti scappati a Caltanissetta. Si aggiungono ai tunisini scappati a Pantelleria e a quelli evasi dall’hotspot di Pozzallo, i quali, a loro volta, si sommano a tutti gli altri. Nessuno dica che è responsabilità delle forze dell’ordine: fanno tutto quello che possono e siamo loro grati. ... Leggi su open.online

