Maria De Filippi, matrimonio in vista: la proposta inaspettata alla conduttrice Mediaset dell’ex concorrente di Uomini e Donne (Di lunedì 27 luglio 2020) matrimonio in vista per Maria De Filippi. La conduttrice Mediaset è stata infatti invitata da Sossio Aruta al suo matrimonio con Ursula Bennardo e non in qualità di semplice ospite: i due le hanno chiesto di fare loro da testimone. A rivelarlo è stato lo stesso ex concorrente di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip in un’intervista a DiPiù Tv. “Se sono un uomo nuovo lo devo innanzitutto alla signora Maria De Filippi, perché quando anni fa mi diede la possibilità di prendere parte a Uomini e Donne vide in me la luce della disperazione – ha raccontato Sossio ... Leggi su ilfattoquotidiano

