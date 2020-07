Luca Marvasi: Intervista (Di lunedì 27 luglio 2020) Luca Marvasi il creatore di Tratti di vernice ci ha concesso la possibilità di interistarlo. Qui di seguito troverete le domande poste a Luca Marvasi. Come ti sei avvicinato al mondo della musica? «La musica per me è sempre stata una valvola di sfogo, un modo diverso di comunicare. Da quando ho sentito l’esigenza di scrivere qualcosa, all’età di circa otto anni, non mi sono più fermato. Ho sempre scritto e cantato i miei brani. Penso che la scrittura sia una dote che possiedo di natura, è innata, mentre per il canto ho dovuto studiare molto. (continua poi Luca Marvasi). Ad oggi, sono soddisfatto dei risultati che ho raggiunto; ho dovuto lavorare molto per trovare un tratto distintivo, qualcosa di molto intimo e personale che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

