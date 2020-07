L'Argentina va in default per la nona volta. Il ministro dice no all'ultimo piano di rientro (Di lunedì 27 luglio 2020) Paolo Manzo Il responsabile dell'Economia: "Basta con le sofferenze per la mia gente" «Questa è la nostra ultima offerta». Così ieri, sorridente e in un completo costosissimo, il ministro argentino dell'Economia, Martín Guzmán, un discepolo radicale di Stiglitz che non più tardi di 15 anni fa elogiava pubblicamente la politica economica di Hugo Chávez. Il ministro dell'Economia argentino ha posto così fine ieri a un tira e molla che andava avanti da sei mesi, leggendo un comunicato in cui ha chiarito che Buenos Aires rigetta la controproposta economica fatta dai «lupi di Wall Street», in quanto il suo paese «non sottoporrà la sua gente a ulteriori sofferenze». Inoltre, dopo un incontro con il presidente Alberto Fernández, che qualche giorno fa ... Leggi su ilgiornale

