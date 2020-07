Klopp: “I ragazzi sono stati quasi perfetti, stagione eccezionale” (Di lunedì 27 luglio 2020) Jurgen Klopp intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Liverpool sul Newcastle, ha commentato la stagione perfetta dei Reds che è culminata con la vittoria della Premier League. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “La parte calcistica dell’anno è stata eccezionale, assolutamente eccezionale con 99 punti. Se ci pensiamo, inizia il 1 giugno 2019 perché, sì, è stata l’ultima partita della scorsa stagione, ma per noi è stata praticamente la prima partita di un momento davvero speciale. Dopodiché, la Supercoppa europea, la Coppa del mondo per club e ora la Premier League sono risultati assolutamente eccezionali. 99 punti dopo averne ottenuto 97 l’anno scorso, assolutamente eccezionale. I ragazzi hanno mostrato una ... Leggi su alfredopedulla

Ottocento gol in carriera, 14 volte capocanniere (con 10 scudetti) e 110 gol in 204 partite con la nazionale: Messi? Ronaldo? No è Patrizia Panico, bomber fuoriclasse del calcio femminile che si è rit ...

Patrizia Panico allena i calciatori: sarà vice c.t. dell’Italia Under 21

Patrizia, come ti farai chiamare dagli azzurrini? «Mister, come sempre. E chiederò che i ragazzi mi diano del lei». E in spogliatoio ci entrerai? «Certo ma non prima di aver avvertito, lo farei anche ...

